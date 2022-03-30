Евгений Ловчев: «В России очень низкий уровень футбола. У сборной были бы очень небольшие шансы с такой Польшей»

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Евгений Ловчев прокомментировал выход сборной Польши на ЧМ-2022.

В стыковом матче квалификации поляки обыграли команду Швеции (2:0).

«В игре они были интереснее, сильнее.

Почти все футболисты сборной Польши для нас являются звездами. Тот же Шиманьски. Если брать Левандовского, то это звезда, подобной которой нет в Швеции и у нас.

Игра до какого-то времени была равна. Швеция выглядела интереснее до того, как пенальти не получили. А потом все решило мастерство. У нашей сборной были бы очень небольшие шансы с такой Польшей. Сейчас в России очень низкий уровень футбола», – сказал бывший футболист «Спартака».

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