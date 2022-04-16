Джикия о поляках: «Очень удивлен заявлениями игроков до решения. Они переборщили со своими высказываниями»

Георгия Джикию удивили заявления польских футболистов о нежелании играть со сборной России.

должна была быть соперником российской команды в полуфинальном стыковом матче .

После отстранения России поляки автоматически вышли в финал, где обыграли Швецию (2:0), благодаря чему пробились в финальную часть чемпионата мира.

– Сейчас летом начинается отбор на Евро-2024. И если ты не будешь принимать участие в отборе – Евро мимо.

Что делать два с половиной года? Тренироваться все время и играть между собой вряд ли кто-то хочет. Ситуация достаточно тяжелая, но нужно проявить терпение и подождать.

– Я жалею, что не приедет Левандовски. Тебе бы, наверное, было интересно против него сыграть, против одного из лучших нападающих мира?

– Да, было бы интересно.

Если честно, я был очень удивлен заявлениями именно футболистов [сборной Польши] до решения всей этой ситуации.

– Да, поляки раньше всех выступили.

– Они, конечно, я считаю, немного переборщили со своими высказываниями в этом плане. До решения, – сказал защитник российской сборной.