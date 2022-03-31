Семин о выходе Польши на ЧМ: «Явно несправедливая ситуация. Не дали сыграть России, шведы провели два матча, а поляки – один. Необъективности было очень много»

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Юрий Семин назвал несправедливым выход сборной Польши на ЧМ-2022.

В первом стыковом матче поляки должны были сыграть со сборной России, но ее отстранили от международных соревнований. В финальном матче Польша обыграла Швецию (2:0).

«В этой группе была явно несправедливая ситуация. Во-первых, не дали возможность сыграть России.

Второй момент – шведы провели два матча, а поляки – один. При этом у шведов был очень маленький промежуток для восстановления перед игрой с Польшей, а это очень важный фактор.

Так что необъективности в этой группе было очень много», – сказал бывший тренер «Локомотива».

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