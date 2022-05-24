Килиан Мбаппе: «Деньги приходят на счет, я туда смотрю, но меня это не волнует. Я в «ПСЖ», чтобы брать трофеи и показывать, что я лучший»

ответил на обвинения в том, что он остался в «ПСЖ» ради денег.

– Что вы скажете о тех, кто считает, что вы остались из-за денег?

– Мне немного грустно, потому что с самого начала карьеры я показывал всем, что у меня есть терпение. Я постоянно говорил о футболе, титулах, важных матчах... И никогда – о деньгах.

Люди могут говорить все, что пожелают, но все знают меня. Я говорил со всеми руководителями , я говорил с «ПСЖ», и они знают, что я никогда не обсуждал деньги с президентом – ни с , ни с . Мой юрист немного говорил о деньгах, как и моя мама, но не я. Я говорю о спорте, потому что выступаю на поле.

Деньги приходят на мой счет, я туда смотрю, но меня не волнует это. Я в «ПСЖ», чтобы брать трофеи, показывать, что я лучший, и быть счастливым. Думаю, сейчас я счастлив, – сказал форвард «ПСЖ».

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