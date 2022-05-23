Мбаппе про мечту о «Реале»: «Она никогда не будет в прошлом. Никто не знает, что случится в будущем»

не отказался от мечты о «Реале», несмотря на новый контракт с «ПСЖ».

– На прошлой неделе я решил остаться. Сначала я сообщил об этом , президенту , потому что я очень уважаю и его, и клуб. Думаю, было важно сообщить об этом лично и сказать: «Я не перехожу». Все было отлично, потому что у нас хорошие отношения.

После этого я сообщил «ПСЖ», что остаюсь и проведу в клубе чуть больше времени.

– Мечта о «Реале» – в прошлом?

– Она никогда не будет в прошлом. Никогда не будет в прошлом. Но сейчас я подписал контракт с «ПСЖ» на три года. Никто не знает, что случится в будущем.

Пока я перестаю думать о будущем и думаю только о настоящем. А настоящее – это новый контракт с «ПСЖ» на три года.

– У каждого было мнение о том, что вы должны делать, куда и когда переходить.

– Всегда так, когда ты знаменит (смеется).

– Но как вы справляетесь с этим?

– Расслабляюсь, потому что на 100% концентрируюсь на игре, – сказал форвард .

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