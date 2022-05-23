Президент «ПСЖ» о Мбаппе: «Лучший игрок мира остается у нас. Деньги – не главное, клуб из Испании мог дать больше»

Президент «ПСЖ» высказался о продлении контракта с .

«Килиан остается в еще на три года. Это очень важно для нас, Лиги 1 и Франции. Этот выбор – очень сильный сигнал. Лучший игрок мира остается у нас. Он остается, потому что «ПСЖ» дает ему условия для достижения целей – побеждать, побеждать и побеждать.

С первого дня между нами сформировалась очень сильная связь. Может, сейчас вы этого не понимаете, но поймете потом. Это очень хорошо для клуба, лиги и Франции.

Мы никогда не раскрывали цифры контрактов, но деньги – не самое главное. Самым важным был проект. Что касается денег, то клуб из мог заплатить больше», – сказал .

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