Мбаппе о контракте с «ПСЖ»: «Понимаю разочарование «Реала». Буду первым, кто поддержит его в финале ЛЧ»

Нападающий Килиан Мбаппе выступил после отказа перейти из в «Реал».

«С детства я вместо того, чтобы мечтать, предпочитал претворять свои мечты в жизнь. Это выбор, принцип и привилегия.

С детства я старался идти от одного вызова к другому. С детства я старался построить дорогу на вершину, какой бы она ни была, но всегда заботился о том, чтобы не выходить за определенные рамки поведения.

С детства мною движет та же страсть, с детства у меня те же амбиции. Иногда это приводит к недоразумениям, но свою честность я воспринимаю как вежливость.

Я хотел бы сообщить о том, что принял решение продлить контракт с «ПСЖ». Я убежден, что смогу продолжить развитие в клубе, у которого есть все для выхода на вершину.

Хочу поблагодарить президента за его уверенность, за то, что он был терпелив и прислушивался к сказанному. Также я признателен всем болельщикам, которые постоянно выражали свою поддержку, особенно в последние месяцы.

И я хотел бы искренне поблагодарить и президента . Я осознаю, насколько мне повезло с тем, что такой клуб хотел меня пригласить. Я понимаю разочарование, его степень сопоставима с моими сомнениями.

Я первый, кто будет поддерживать «Реал» в финале Лиги чемпионов в Париже. У меня дома.

Я счастлив, что смогу продолжить играть во Франции, в стране, где я родился, вырос и добился успеха. В стране, в которой у меня есть возможность следовать за мечтой», – написал Мбаппе.

«Они разбили твою мечту». Перес ответил Мбаппе, который поблагодарил его за возможность играть в «Реале» (El Chiringuito)

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