Килиан Мбаппе: «Понимаю разочарование фанатов «Реала», но надеюсь, что они поймут мое решение остаться в своей стране»

Килиан Мбаппе обратился к болельщикам после решения остаться в .

«Я с уважением отношусь к «Реалу» и . Они сделали для меня все возможное и хотели, чтобы я был счастлив, поэтому я лично позвонил Пересу, у нас близкие отношения. Но я сам принимал решение и принял наилучшее из возможных.

Не знаю, что будет в будущем и где я окажусь через три года. Что я могу сказать болельщикам «Реала»? Хочу поблагодарить их, потому что они всегда принимали меня как одного из своих.

Я понимаю их разочарование, но надеюсь, что они поймут мое решение остаться в своей стране», – сказал форвард «ПСЖ».

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