Директор «Ахмата»: «Рубин» – самая пострадавшая команда. Он вылетает из РПЛ не по спортивным принципам»

Генеральный директор Ахмед Айдамиров высказался о вылете «Рубина» из РПЛ.

«Согласен с тем, что «Рубин» вылетает из РПЛ не по спортивным принципам. Они представили полный отчет, сколько потерь в составе было у команды. Это самая пострадавшая команда. В этом отчете были все данные по заявке оставшихся игроков. Там было шесть человек, которым лет по 16-17, они даже в ФНЛ. Чисто спортивными причинами это нельзя назвать.

Что касается расширения РПЛ до 18 команд, российские клубы переживают трудности, в частности, «Рубин». Нужно прислушаться и принять взвешенные решения. Клуб дважды становился чемпионом России, имеет богатые традиции и по независящим от себя причинам попал в эту ситуацию.

Если есть возможность, надо идти навстречу. На исполкоме РФС работают грамотные люди. Уверен, они прислушаются и примут взвешенные решения», – сказал Айдамиров.

Гендиректор «Рубина» 3,5 часа говорил о причинах вылета. Разбираем тезисы и спорим

Лоббисты расширения – тупик для РПЛ

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам