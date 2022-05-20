Часть клубов РПЛ предлагает поровну делить деньги от медиаправ – каждому по 412 млн рублей. Сейчас распределение зависит от места в таблице

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В РПЛ деньги от продаж медиаправ могут начать делить поровну.

По информации «Спорт-Экспресса», ряд клубов РПЛ предлагает в следующем сезоне новую схему распределения средств, полученных за реализацию медиаправ, – делить их поровну между всеми командами.

Сейчас 40% распределяется по спортивному принципу в зависимости от места в таблице, еще 60% – в равных долях между клубами.

Распределение равными долями лоббируют клубы из нижней части таблицы. Данное предложение не устраивает лидеров РПЛ, которые считают, что именно их матчи делают футбол популярным в стране.

Окончательное решение должно быть принято летом.

По новому контракту с основным вещателем клубы в первые два года получат по 6,6 миллиарда рублей и по 7,7 миллиарда – в следующие два. Таким образом, по предложенной схеме каждый клуб получил бы в следующем сезоне по 412,5 миллиона рублей.

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