РФС не выдал лицензию «Арсеналу» и еще 5 клубам. У 42 команд разрешение играть в РПЛ и ФНЛ есть

РФС выдал лицензии для выступления в и 42 командам.

Всего комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов рассмотрела 49 комплектов документов.

По итогам проделанной работы разрешение не смогли получить тульский «Арсенал», липецкий «Металлург», «Томь», «Олимп-Долгопрудный», «Форте» и «Строгино». Это связано с несоответствием клубов обязательным критериям (финансовым или иным). Команды смогут обжаловать данное решение.

Рассмотрение заявки ростовского СКА перенесено на 30 мая 2022 года.

Лицензии УЕФА, РФС I или II получили , «Сочи», «Динамо» Москва, , , , , «Ахмат», , , «Нижний Новгород», «Урал», «Химки», «Уфа», , «Торпедо», «Факел», «Оренбург», хабаровский СКА, «Енисей», «Балтика», «Акрон», «Алания», «Нефтехимик», «Краснодар-2», «Спартак-2», «Кубань», «Велес», «Волгарь», КАМАЗ, «Ротор», «Текстильщик», «Шинник», ульяновская «Волга», «Динамо» Махачкала, «Родина», «Чайка» Песчанокопское, «Футбол-Хоккей», «Новосибирск», «Сокол», «Ленинградец» и «Амкар».

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