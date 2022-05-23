РФС не выдал лицензию «Арсеналу» и еще 5 клубам. У 42 команд разрешение играть в РПЛ и ФНЛ есть

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РФС выдал лицензии для выступления в РПЛ и Олимп-ФНЛ 42 командам.

Всего комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов рассмотрела 49 комплектов документов.

По итогам проделанной работы разрешение не смогли получить тульский «Арсенал», липецкий «Металлург», «Томь», «Олимп-Долгопрудный», «Форте» и «Строгино». Это связано с несоответствием клубов обязательным критериям (финансовым или иным). Команды смогут обжаловать данное решение.

Рассмотрение заявки ростовского СКА перенесено на 30 мая 2022 года.

Лицензии УЕФА, РФС I или II получили «Зенит», «Сочи», «Динамо» Москва, ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Краснодар», «Ахмат», «Крылья Советов», «Ростов», «Нижний Новгород», «Урал», «Химки», «Уфа», «Рубин», «Торпедо», «Факел», «Оренбург», хабаровский СКА, «Енисей», «Балтика», «Акрон», «Алания», «Нефтехимик», «Краснодар-2», «Спартак-2», «Кубань», «Велес», «Волгарь», КАМАЗ, «Ротор», «Текстильщик», «Шинник», ульяновская «Волга», «Динамо» Махачкала, «Родина», «Чайка» Песчанокопское, «Футбол-Хоккей», «Новосибирск», «Сокол», «Ленинградец» и «Амкар».

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