«Бавария» хочет купить Мане. Салихамиджич общался с агентом вингера «Ливерпуля»

Вингер может продолжить карьеру в Бундеслиге.

По сведениям Sky Sport Deutschland, на 30-летнего футболиста претендует .

Спортивный директор мюнхенцев на прошлой неделе встречался с одним из менеджеров агентства ROOF, представляющего интересы сенегальца, и вопрос о возможном переходе Мане был затронут в ходе общения.

При этом никаких переговоров между клубами пока не было.

Отмечается, что полузащитник «Ливерпуля» недоволен тем, что обсуждение нового контракта с мерсисайдцами пока застопорилось из-за сосредоточенности руководства на заключении нового договора с форвардом Мохамедом Салахом.

Поскольку срок контракта Мане истекает летом 2023 года, вариант с продажей игрока не исключен, и Салихамиджич хочет этим воспользоваться.

Также на действия «Баварии» влияет возможная неудача в переговорах с полузащитником – его придется продать, если о новом соглашении договориться не удастся.

Со статистикой выступлений Мане можно ознакомиться здесь.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков