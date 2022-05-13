«Бавария» активизировалась в работе над трансфером Мане после заявления Левандовского о желании уйти

«Бавария» хочет приобрести вингера этим летом.

Ранее на этой неделе представители мюнхенского клуба сообщили агенту сенегальца о желании подписать его клиента, передает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

активизировалась в работе над трансфером 30-летнего хавбека после того, как уведомил руководство, что не будет продлевать контракт.

Если поляк, которым интересуется , будет продан за 30-40 млн евро, эти деньги вложат в сделку по Мане.

Спортивный директор мюнхенцев в этом месяце встречался с одним из менеджеров агентства ROOF, представляющего интересы сенегальца, и вопрос о возможном переходе Мане был затронут в ходе общения.

Контракт Мане с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года. Подробная статистика игрока – здесь.

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