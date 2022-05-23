Ари о Дзюбе: «Для «Спартака» было бы хорошо, если бы он вернулся»

Ари поддержал идею возвращения в «Спартак».

Нападающий покинул «Зенит» по истечении срока контракта.

«Дзюба – это легенда и сборной России. Я думаю, что Дзюбе следовало бы остаться в России, потому что ему уже 33 года, в европейских командах можно не успеть адаптироваться.

К тому же Дзюба является нападающим, на этой позиции нужна резкость. Если бы я был на его месте, то остался бы в России.

«Возвращение в «Спартак»? С контракт закончился. В Дзюба играл много лет, фанаты красно-белых любили его, мы отлично вместе выступали за клуб.

«Спартак» – большой клуб, у которого больше всего титулов в стране. Я думаю, что для «Спартака» было бы хорошо, если бы Дзюба вернулся туда», – сказал бывший нападающий «Спартака», и .