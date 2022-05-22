Миллер о том, является ли Дзюба легендой «Зенита»: «Уместно вспомнить лучший матч за всю историю РПЛ – «Краснодар» – «Зенит» в 2019-м»

ответил на вопрос, является ли легендой .

– Алексей Борисович, ваше мнение: Дзюба – легенда «Зенита» или «Спартака»?

– Спросили бы что-нибудь попроще.

Но, думаю, отвечая на ваш вопрос, уместно вспомнить, без сомнения, самый лучший матч за всю историю РПЛ, битву за золото сезона-2018/19 – «Зенит».

Вспомнить наши эмоции! Это навсегда! – сказал председатель правления .

20 апреля 2019 года «Зенит» обыграл на выезде «Краснодар» со счетом 3:2. Дзюба оформил дубль в той игре.

Итоги Дзюбы в «Зените»: шикарные связки с Халком и Азмуном, доминирование в РПЛ и новая роль в 30 лет

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