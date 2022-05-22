Геннадий Орлов: «У Дзюбы есть хорошее предложение из МЛС. Артем уже перерос РПЛ, ему нужен вызов»

Геннадий Орлов утверждает, что Артем Дзюба может продолжить карьеру в США.
Ранее «Зенит» объявил об уходе форварда из клуба.
– Где Дзюба теперь продолжит карьеру?
– Я слышал, что у него есть хорошее предложение от клуба МЛС. Из Штатов.
– Ничего себе! А вы думаете, в нынешней политической ситуации такой переход возможен?
– Ну а почему нет? В НХЛ же играют наши хоккеисты. Думаю, на профессиональных спортсменов спрос будет всегда. Чем черт не шутит? Агенты говорят и про Турцию. Посмотрим.
– А допускаете, что Дзюба перейдет в российский клуб. Например, в «Сочи»?
– Считаю, таких денег, которые ему платили в «Зените», он в России больше нигде не получит. На мой взгляд, он уже перерос РПЛ, очень хорошо знает наш чемпионат. Дзюбе нужен вызов. Такой у него характер.
Мне кажется, клуб МЛС, который, как я слышал, предлагает ему хорошие условия, – это как раз сильная история для него. Он бы опять оказался в центре внимания. Для Дзюбы это очень важно, – сказал журналист.
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