Геннадий Орлов: «У Дзюбы есть хорошее предложение из МЛС. Артем уже перерос РПЛ, ему нужен вызов»

утверждает, что может продолжить карьеру в США.

Ранее «Зенит» объявил об уходе форварда из клуба.

– Где Дзюба теперь продолжит карьеру?

– Я слышал, что у него есть хорошее предложение от клуба . Из Штатов.

– Ничего себе! А вы думаете, в нынешней политической ситуации такой переход возможен?

– Ну а почему нет? В НХЛ же играют наши хоккеисты. Думаю, на профессиональных спортсменов спрос будет всегда. Чем черт не шутит? Агенты говорят и про Турцию. Посмотрим.

– А допускаете, что Дзюба перейдет в российский клуб. Например, в «Сочи»?

– Считаю, таких денег, которые ему платили в , он в России больше нигде не получит. На мой взгляд, он уже перерос , очень хорошо знает наш чемпионат. Дзюбе нужен вызов. Такой у него характер.

Мне кажется, клуб МЛС, который, как я слышал, предлагает ему хорошие условия, – это как раз сильная история для него. Он бы опять оказался в центре внимания. Для Дзюбы это очень важно, – сказал журналист.

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