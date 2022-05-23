Оздоев об уходе Дзюбы из «Зенита»: «Команда потеряла дух, смех, а самое главное – лидера»

Хавбек высказался об уходе из клуба форварда .

«С твоим уходом команда потеряла дух, смех, а самое главное – лидера. Это огромная потеря, которую не восполнишь просто так.

Когда уходят лучшие, это очень тяжело осознавать. Надеюсь, мы еще подвигаемся в одной команде.

А ты продолжай так же ставить рекорды, как ты это делаешь. А получается у тебя это лучше всех. Удачи тебе во всем, мой друг», – написал Оздоев.

Итоги Дзюбы в «Зените»: шикарные связки с Халком и Азмуном, доминирование в РПЛ и новая роль в 30 лет

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам