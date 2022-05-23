Оздоев об уходе Дзюбы из «Зенита»: «Команда потеряла дух, смех, а самое главное – лидера»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Магомед Оздоев Футбол

Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев высказался об уходе из клуба форварда Артема Дзюбы.

«С твоим уходом команда потеряла дух, смех, а самое главное – лидера. Это огромная потеря, которую не восполнишь просто так.

Когда уходят лучшие, это очень тяжело осознавать. Надеюсь, мы еще подвигаемся в одной команде.

А ты продолжай так же ставить рекорды, как ты это делаешь. А получается у тебя это лучше всех. Удачи тебе во всем, мой друг», – написал Оздоев.

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