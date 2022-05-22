Килиан Мбаппе: «Здорово продлить контракт с «ПСЖ». Продолжу помогать клубу, особенно – брать трофеи»

поделился мыслями после подписания нового контракта с «ПСЖ».

«Я хотел закончить сезон лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом Лиги 1, и мне это удалось.

Здорово продлить контракт с «ПСЖ», ведь это значит, что я вернусь в следующем сезоне. Это очень хорошо.

Я продолжу помогать «ПСЖ», особенно – брать трофеи, это самое важное. И продолжу веселиться», – сказал нападающий.

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