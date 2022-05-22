Андер Эррера: «Мбаппе может стать величайшим игроком в истории «ПСЖ». Думаю, это повлияло на его решение остаться»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Андер Эррера Килиан Мбаппе Футбол

Андер Эррера считает, что Килиан Мбаппе может стать величайшим игроком в истории «ПСЖ».

– Как вы узнали о продлении контракта Мбаппе?

– Еще днем мы ничего не знали, честно. Мы узнали новость, когда добрались до стадиона. Мы были счастливы.

У меня есть друзья, которые болеют за «Реал». Я объяснил им, что здесь он может стать величайшим игроком в истории «ПСЖ». Думаю, это повлияло на его решение остаться.

Может быть, в другом клубе – не буду говорить, в каком – он мог бы стать очень важным игроком. Но в «ПСЖ» Килиан может стать величайшим. Я не знаю его мотивов, но, возможно, именно это определило его решение, – сказал хавбек «ПСЖ».

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