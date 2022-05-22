Почеттино о новом контракте Мбаппе: «Большая гордость. Он один из лучших в мире, если не лучший»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе Футбол

Маурисио Почеттино высказался о новом контракте Килиана Мбаппе с «ПСЖ».

«Я узнал об этом за несколько минут до официального объявления клуба.

Мбаппе очень критиковали здесь, во Франции. Он не мог выражать свой талант, но прошло полтора года, и этот игрок решил продлить контракт с «ПСЖ». Это большая гордость. Это один из лучших игроков мира, если не лучший», – сказал тренер «ПСЖ». 

Мбаппе остался в «ПСЖ» – еще на 3 года. Отбили у «Реала», соблазнили огромной зарплатой и бонусом за подписание

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