«ПСЖ» убедил Мбаппе остаться, пообещав перестройку в руководстве и указав на его обязанности перед футболом Франции

Стало известно, как «ПСЖ» убедил остаться.

L’Équipe пишет, что клуб пообещал форварду провести перестройку в руководстве. О ней начали думать еще после вылета из Лиги чемпионов от «Реала». Ожидается, что решения будут приняты в ближайшие дни. В частности, из «ПСЖ» уйдет спортивный директор .

В более широком смысле эта перестройка означает смену вектора развития «ПСЖ» – от маркетинговой составляющей клуб обратится к спортивной.

Кроме того, клуб настаивал, что у Мбаппе есть обязанности перед французским футболом. Это включает в себя возможность выиграть Лигу чемпионов с клубом из города, где он родился, а также помощь Лиге 1 наращивать свой престиж в мире.

Отмечается, что сразу после объявления о новом контракте с Мбаппе в клубе и вокруг него улучшилась атмосфера. Так, фанаты прекратили бойкот, длившийся несколько месяцев, и отпраздновали десятое чемпионство «ПСЖ».

Мбаппе остался в «ПСЖ» – еще на 3 года. Отбили у «Реала», соблазнили огромной зарплатой и бонусом за подписание

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