Анхель Ди Мария: «Мбаппе принял правильное решение. Время для перехода в «Реал» еще будет»

считает, что поступил верно, оставшись в «ПСЖ».

Вчера было объявлено, что форвард подписал с парижанами новый контракт сроком до 2025 года.

«Мбаппе принял правильное решение. Он очень молод, у него еще будет время для перехода в «Реал», – сказал вингер «ПСЖ».

Статистику 23-летнего форварда можно изучить здесь.

Мбаппе остался в «ПСЖ» – еще на 3 года. Отбили у «Реала», соблазнили огромной зарплатой и бонусом за подписание

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