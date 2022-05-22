«Они разбили твою мечту». Перес ответил Мбаппе, который поблагодарил его за возможность играть в «Реале» (El Chiringuito)

Стали известны детали диалога между и Флорентино Пересом.

Согласно заявлениям журналиста Хосепа Педрероля в эфире El Chiringuito, нападающий «ПСЖ» отправил президенту «Реала» сообщение следующего содержания:

«Мистер Флорентино Перес, уведомляю вас о том, что я принял решение остаться в «ПСЖ». Я хочу поблагодарить вас за предоставленную мне возможность играть за – клуб, за который я болею с детства. Надеюсь, вы поймете мое решение. Удачи в финале Лиги чемпионов».

Как утверждается, руководитель «Реала» дал французу следующий ответ: «Мне жаль, что все так сложилось в последние дни. Они разбили мечту, которая была у тебя с детства. Желаю тебе всего наилучшего».

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