РПЛ рассчитывает на доход около 13 млрд рублей в сезоне-2022/23 («РБ Спорт»)

Известен финансовый план РПЛ на сезон-2022/23.

Лига намерена получить чистую прибыль в размере более 14 млн рублей.

Как сообщает «РБ Спорт», согласно документу, Премьер-лига рассчитывает заработать за сезон 12,873 млрд рублей. Из них 7,7 млрд должен принести основной вещатель и 4,6 – спонсоры и партнеры. Но суммы спонсорских вложений пока предварительные, и они, вероятно, будут меньше.

Также лига намерена получить увеличенные членские взносы. Руководство РПЛ считает, что они должны быть индексированы примерно на 38% (на 77 млн), исходя из инфляции последних лет.

При этом РПЛ недосчитается доходов по двум статьям: за международные медиаправа и лицензии. В текущем сезоне лига должна была получить по ним почти 250 млн. Однако в связи с геополитической ситуацией по оплатам возникли задолженности, и договоры могут быть прекращены.

Заменить эту сумму намерены созданием резервного фонда, в который сделают единовременный взнос на содержание РПЛ. Оттуда лига получит 197 млн.

В соответствии с планом, лига потратит за сезон 12,859 млрд. Наибольшая статья расходов – перечисление денег клубам – 10,09 млрд. Более 1,4 млрд РПЛ заплатит за приобретение и делегирование прав. За производство ТВ-сигнала получит в два раза больше, чем в нынешнем сезоне – 600 млн.

Значительно увеличатся расходы на проведение матчей (81,77 млн), банковское обслуживание (840 тысяч), развитие IT (90,146 млн), маркетинг (33,8 млн) и имиджевые проекты (66,192 млн).

Сильно сократятся траты на исследования (5,5 млн), международное вещание (27,4 млн), налоги и сборы (2,1 млн).

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