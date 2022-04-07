Каждый клуб РПЛ будет получать минимум 550 млн рублей от лиги со следующего сезона (Metaratings)

Клубы РПЛ будут получать сотни миллионов рублей от лиги со следующего сезона.

По данным Metaratings, благодаря новым контрактам от реализации телевизионных прав, прав на нейминг и беттинг-прав доходы клубов Премьер-лиги возрастут в несколько раз.

Минимальные выплаты клубам РПЛ с сезона-2022/23 составят около 550 млн рублей. Это подтвердил один из источников, занимающий высокий пост в одном из клубов лиги.

На такую сумму клубы смогут рассчитывать, если в РПЛ останется 16 команд, а действующая система распределения средств не изменится.

РПЛ определит титульного спонсора 25 апреля. Начальная цена – 4,2 млрд рублей на 4 года, заявки – только от банков