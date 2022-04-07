Каждый клуб РПЛ будет получать минимум 550 млн рублей от лиги со следующего сезона (Metaratings)

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Клубы РПЛ будут получать сотни миллионов рублей от лиги со следующего сезона.

По данным Metaratings, благодаря новым контрактам от реализации телевизионных прав, прав на нейминг и беттинг-прав доходы клубов Премьер-лиги возрастут в несколько раз.

Минимальные выплаты клубам РПЛ с сезона-2022/23 составят около 550 млн рублей. Это подтвердил один из источников, занимающий высокий пост в одном из клубов лиги.

На такую сумму клубы смогут рассчитывать, если в РПЛ останется 16 команд, а действующая система распределения средств не изменится.

РПЛ определит титульного спонсора 25 апреля. Начальная цена – 4,2 млрд рублей на 4 года, заявки – только от банков

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