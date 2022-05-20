РПЛ о спонсорском контракте: «Лига ставок» отказалась от предложения. Уверены, что найдем достойного партнера-букмекера»

РПЛ высказалась о желании «Лиги Ставок» аннулировать спонсорский контракт.

Ранее букмекерская компания известила лигу о намерении отменить контракт на следующие четыре года, по которому РПЛ должна была получить 13-15 млрд рублей.

«Лига ставок» действительно сделала предложение РПЛ, от которого потом сама же и отказалась.

Комментировать моральную, деловую и юридическую сторону вопроса мы пока не готовы, это одностороннее решение действующего спонсора Лиги. При этом мы уверены, что РПЛ найдет достойного партнера в категории «букмекеры», – сообщили в пресс-службе .

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