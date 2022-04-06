РПЛ определит титульного спонсора 25 апреля. Начальная цена – 4,2 млрд рублей на 4 года, заявки – только от банков

инициировала процесс поиска титульного спонсора лиги на ближайшие 4 сезона.

Как передает РБК, Российский аукционный дом по поручению организации запросит предложения у ограниченного круга потенциальных партнеров – в их число входят только банки. Выбор будет сделан в пользу той денежно-кредитной организации, которая сделает наибольшее ценовое предложение.

Начальная цена составляет 4,2 млрд рублей за четыре сезона, минимальный шаг – 100 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 21 апреля и будут рассмотрены не позднее 22-го. Подача самих предложений и определение победителя – 25 апреля.

Отмечается, что значительная часть указанных процедур будет осуществляться и контролироваться тендерной комиссией, в которую войдут представители РПЛ и РАД.

Нынешний титульный спонсор лиги, «Тинькофф Банк», платит около 330 млн рублей в год и будет иметь право первого предложения о продолжении партнерства.