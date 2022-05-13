Прогнозируемые доходы Кубка РПЛ – 2,4-3,6 млрд рублей. Клубы гарантированно получат 54-84 млн

Стали известны прогнозируемые доходы клубов РПЛ за участие в Кубке лиги в новом сезоне.

Один из предлагаемых форматов турнира – Double Elimination. Эта система предусматривает разделение на две сетки после группового этапа – победителей (1,2 места) и проигравших (3,4 места). При этом вылетевшие из сетки победителей клубы получают еще один шанс продолжить участие в турнире, играя дополнительный матч с победителями сетки проигравших.

Прогноз поступлений (предварительная оценка):

Медиа-права – 1-1,6 млрд да сезон

Беттинг-партнер – 0,9-1,4 млрд за сезон

Титульный спонсор – 0,3-0,4 млрд за сезон

Прочие доходы – 0,15 млрд за сезон

Итого – 2,4-3,6 млрд за сезон

Итого финансовый результат для клубов – 1,1-2,15 млрд за сезон.

Расходы турнира

Платеж в сторону РФС (коммерческие права, оплата судейства) – 0,24-0,36 млрд за сезон

Производство ТВ-сигнала (в том числе ВАР-судейства) – 0,15 млрд за сезон

Итого – 0,35-0,5 млн за сезон

Расходы клубов

Средние расходы одного клуба на организацию домашнего матча – 8 млн рублей

Средние расходы одного клуба на организацию выездного матча – 5 млн рублей

Средние расходы столичного клуба на организацию выездного матча в Москве – 1 млн рублей

Итого – 1 млрд за сезон

Также представлены прогнозируемые призовые:

– 54-84 млн рублей – гарантированное вознаграждение для каждого клуба (групповой этап)

– 8-13 млн рублей – вознаграждение за каждую победу в группе

– 3-4 млн рублей – вознаграждение за каждую ничью в группе

– Победитель финала турнира получит 59-90 млн рублей, проигравший – 39-60 млн.

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