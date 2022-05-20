Георгий Черданцев: «Мем про «ипотеку» какой-то странный, но я привык. Если бы я умел себя продавать, надо было бы идти в банки»

Георгий Черданцев признался, что привык к шуткам про «ипотеку».

– А что тебя больше раздражало – «ипотека» или «прогнозы»?

– К «ипотеке» я тоже привык. Но это какой-то странный мем. Даже не понимаю, откуда он взялся.

– У тебя же было какое-то интервью.

– Я с дуру ляпнул, наверное.Не помню уже – когда и где.

– Было, по-моему, интервью Sports.ru, ты говорил, что в 2010-2011-м взял ипотеку в долларах.

– Сейчас какой год? 2022-й! Ну это просто удивительно.

Я выхожу после матча «Спартак» – . Стоит толпа фанатов , что-то обсуждает. Я мимо них прохожу. Они: «О, ипотека! Можно сфотографироваться, Георгий?» Но первая реакция... Блин, ну что с этим делать?

– Так тебе надо ипотечные кредиты рекламировать.

– Ну, это не моя проблема. Если бы я умел себя продавать, надо было бы приходить в банки и говорить: «Ребята, это просто кладезь», – сказал комментатор .

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