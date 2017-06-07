Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Георгий Черданцев о шутках про ипотеку: «Нет рамок. Пока судебная система не будет работать так, что за любую такую публикацию автор бы разорился на оплате морального ущерба»

    Теги телевидение Георгий Черданцев Матч ТВ

    Комментатор Георгий Черданцев в твиттере назвал «троллями» тех, кто шутит про его ипотеку.

    Развивая тему, журналист акцентировал внимание на российской судебной системе: «Нет рамок. Пока судебная система не будет работать так, что за любую такую публикацию автор бы разорился на оплате морального ущерба».

    По заявлению Черданцева, ипотеку он давно закрыл: «Ипотеки у меня, к счастью, давно нет, хотя в свое время была. Это неприятная история. Я взял кредит до кризиса 2008 года, и взял его в долларах, потому что процент был существенно меньше. А потом бабахнул кризис, и платеж вырос за счет курсовой разницы в два раза. С тех пор, вот уже много лет, принципиально не беру никаких кредитов и ипотек. В России кредиты выдаются на столь невыгодных условиях, что в наше нестабильное время, мне кажется, связываться с этим – просто безумие».

    Георгий Черданцев: «Современный интернет – это всемирная клоака и психиатрический случай»

    Георгий Черданцев: «Мем «Жора-ипотека» ко мне не относится, потому что ипотеки у меня давно нет»

    «Твою ж мать, у меня вторая ипотека». «Матч ТВ» против Sports.ru, видео

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться