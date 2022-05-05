Черданцев о комментировании: «Азарт по-прежнему есть. Просто не нужно повторяться и надоедать аудитории, я ведь тоже читаю комментарии»

уверен, что по-прежнему испытывает азарт от комментирования футбола.

Черданцев провел репортаж ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и (3:1).

– В последнее время было очень много разных событий в футболе, у меня – много разной работы. Это как конвейер.

Да, первые эмоции после матча, послевкусие, когда нужно все переварить и проанализировать, будет ярким. Но все равно страница перелистывается. День закончился – наступает другой. И так эфир за эфиром. Поэтому тяжело все время жить в эмоциях и настроении только что закончившейся игры.

Думаю, это похоже на работу футболистов: ну вот закончился матч для «Реала» – и что им теперь, закончить все? Нет, впереди финал Лиги чемпионов, нужно подзарядить эмоциональные батарейки. И с болельщиками то же самое: они ведь не могут сказать, что посмотрели главную игру в жизни, и больше не ходить на футбол.

Так устроена наша жизнь.

– Слушайте, ну такие репортажи должны вытаскивать из этого конвейера хотя бы на пару дней.

– Должны, согласен. Если бы это было в первый раз, запомнилось бы надолго. Я по чьей-то просьбе считал, что прокомментировал больше тысячи матчей. Какое-то дикое число. И мне повезло комментировать матчи самого высокого уровня – топ-лиги, Лигу чемпионов, чемпионаты мира и Европы. Со временем это все стирается из памяти и превращается в общую картину. Найти яркий штрих сложно.

И, наверное, этот матч со временем тоже войдет в общую картину. Только еще я смогу себе сказать, что в этом матче мне самому к себе практически не придраться.

– Допускаете, что еще пара таких матчей – и азарт с удовольствием вернутся?

– Не могу сказать, что у меня прошел азарт. Просто не нужно повторяться и надоедать аудитории, я ведь тоже читаю комментарии. Несколько лет назад появилась история, что я все время воплю, ору без перерыва.

Хотя на самом деле бывают матчи, когда ты не имеешь права не соответствовать афише. А есть совершенно спокойные матчи, когда ты просто работаешь, но начинается обратное.

Мне как-то передали слова Гинера: «Почему Черданцев не комментирует так, как комментирует Италию или Лигу чемпионов?» Ну, слушайте, неправильно искусственно нагнетать градус, надо соответствовать игре. Если там ничего не происходит – зачем мне эмоционально реагировать?

А азарт у меня по-прежнему есть, – сказал комментатор «Матч ТВ».

«Меня даже жена ругает: «Никогда не говори ничего заранее». Мы позвонили Черданцеву сразу после «Реал» – «Сити»