Черданцев о своих прогнозах: «Поначалу обижался – выглядишь дебилом в глазах публики, чувак не шарит вообще. Потом привыкаешь и перестаешь обращать внимание»

рассказал, как относится к шуткам про свои прогнозы.

– Твои прогнозы. Ты как на них реагируешь? Ты понял, что нужно как-то иронично относиться, со стебом? Или тебя задевает, что постоянно говорят про прогнозы Черданцева (когда происходит обратное тому, что говорил Георгий – прим. Sports.ru).

– У Ярослава Гашека есть роман «Похождения бравого солдата Швейка». Там куча ситуаций, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Там есть момент, когда Швейк в очередной раз сидит в тюрьме, а там существует какой-то человек с рыжей бородой и усами. У него спрашивают: «Ты-то как здесь очутился, что с тобой случилось?» Он отвечает: «Да я сидел в баре, пил пиво. Вдруг люди начинают в меня тыкать пальцем и говорить – вон орангутанг сидит». Я им: «Да я не орангутанг». А они продолжают. Ну я подошел и кружкой им по голове ударил».

Глупо отрицать и говорить: «Я не орангутанг». Или там доказывать, что у меня прогнозы совпадают. Хотя есть какая-то статистика. Пока я сотрудничал с нашими всякими коллегами, они же по итогу года показывают твой рейтинг – сколько зашло и сколько не зашло.

– Ты был выше Кости [Генича]?

– Не то что я там был все время на последнем месте, такого нет. Ну прилипло и прилипло. Я не знаю, что с этим делать.

– А что случилось, когда это все началось?

– А я не знаю. Я первым или одним из первых вообще в стране начал делать прогнозы. По сути, «Рейтинг Букмекеров» – они позже зашли, а мы начали в 2012 году, когда в России этого еще не было. И кому-то из зрителей или блогеров пришло в голову посчитать – что совпадает, что не совпадает. Не пришли ни к каким выводам.

Но прогнозы – дело неблагодарное. Мы с Костей играем не на деньги, а на соревнование. У нас команда из 15 человек, большинство – комментаторы, а остальные часто смотрят футбол. Мы, 15 человек, семь матчей подряд не можем угадать счет, хотя мы обсуждаем, обмениваемся мнениями. И стоим на вылет в своем дивизионе.

Это дело такое. Если бы можно было так легко угадывать прогнозы или идти от обратного, если бы я знал в себе такую черту: ну, мне кажется, что в этом матче будет так-то – значит, надо идти в букмекерскую контору и ставить наоборот. И тогда можно было бы не работать.

– Это просто с развитием интернета всякие паблики стали тебя подлавливать, и это раскрутили.

– Да. Если честно, поначалу я обижался, потому что ты как бы выглядишь дебилом в глазах публики – ну как, чувак не шарит вообще, не разбирается.

И я сам высчитывал что-то там. Ребята, вот вам таблица – в том же «Рейтинге Букмекеров» был на первом месте. Просто удачная неделя. А была неделя, когда у меня десять ставок не сыграли – мимо. Сами понимаете, бывает.

Эту историю кто-то подхватил, и они прилипла. Потом привыкаешь к этому и перестаешь обращать внимание, – сказал комментатор .

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