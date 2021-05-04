Черданцев об ипотеке: «То, что придурки шутят на эту тему, я не понимаю. Они не были в этой ситуации»

Комментатор «Матч ТВ» в интервью Sports.ru рассказал, как относится к шуткам про ипотеку.

– Твой образ – про ипотеку, про деньги, про все – он как-то...

– А что с ипотекой не так?

– Ты взял долларовую ипотеку (в 2008 году – прим. Sports.ru), правильно?

– Да. Считаю, что это грустный случай. То, что какие-то придурки на эту тему шутят, я вообще не понимаю. Они просто не были в этой ситуации, и я не понимаю, чего дразниться по этому поводу.

Я не работаю на и в , потому что мне надо гасить ипотеку. Это никогда не было мотивацией. С таким же успехом я мог пойти работать куда угодно, на «Окко» или Первый канал. Это вообще не имеет никакого отношения к делу, это не мотивация.

– Как получилось, что ты взял долларовую ипотеку?

– Потому что дешевле было. Я посчитал, и процент по долларам был меньше, чем в рублях – дешевле. Но поскольку это было до кризиса, то я и попал на в два раза больше при тех же рублевых доходах. У меня просто вдруг платеж вырос в два раза.

Моей жене пришлось с грудным ребенком на полставки работать, потому что мы бы тогда просто не свели концы с концами. Но я не вижу здесь ничего смешного.

– А это квартира, где ты живешь?

– Нет, мне нужно было купить квартиру маме и решить кое-какие домашние вопросы, но я не хочу вдаваться в семейные дела.

Надо спокойнее об этом говорить, особенно если это трудовые доходы и ты платишь с них налоги. Нужно такого рода разговоры только поощрять. Работай честно, зарабатывай – и флаг тебе в руки, – сказал Черданцев.