«Отличная заявка на пост зампреда «Жополизов России». Уткин о поздравлении Матыцину от генпродюсера «Матч ТВ»

прокомментировал то, как генпродюсер поздравил министра спорта РФ.

Поздравляя Олега Матыцина, написал: «Под руководством Олега Васильевича наша страна укрепляла позиции в спорте, Олимпиады тому подтверждение».

«Поздравлять с днем рождения – легко и приятно. Это делается в свободной форме. Поздравлять с днем рождения начальство всех мастей – этикет.

Вот такое поздравление министра спорта – отличная заявка на пост заместителя председателя Общественного Движения «Жополизы России». Почему заместителя? Чтоб было кому лизать, ежедневно.

Господин Матыцин, здоровья вам, кстати», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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