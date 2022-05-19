«Отличная заявка на пост зампреда «Жополизов России». Уткин о поздравлении Матыцину от генпродюсера «Матч ТВ»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия Олег Матыцин Министерство спорта России Александр Тащин Матч ТВ брань Футбол

Василий Уткин прокомментировал то, как генпродюсер «Матч ТВ» поздравил министра спорта РФ.

Поздравляя Олега Матыцина, Александр Тащин написал: «Под руководством Олега Васильевича наша страна укрепляла позиции в спорте, Олимпиады тому подтверждение».

«Поздравлять с днем рождения – легко и приятно. Это делается в свободной форме. Поздравлять с днем рождения начальство всех мастей – этикет.

Вот такое поздравление министра спорта – отличная заявка на пост заместителя председателя Общественного Движения «Жополизы России». Почему заместителя? Чтоб было кому лизать, ежедневно.

Господин Матыцин, здоровья вам, кстати», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные