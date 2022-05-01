Василий Уткин: «Роскомнадзор запретил 4 матерных слова в СМИ несколько лет назад. Если запретят слово «мудак», его легко заменит слово «дзюба»

высказался о конфликте с .

«Мне вспоминается история с запретом матерных слов. Как известно, несколько лет назад Роскомнадзор запретил к употреблению в СМИ и кинематографе четыре матерных слова и производные от них.

Тогда же было замечено, что «мудака оставили». Чуть позже к четырем запрещенным корням добавился пятый. Но мудака снова оставили.

Прошло еще время. Cегодня новым запретам уже не удивляешьcя, проcто живешь cебе да живешь. Я так думаю, что мудака cкоро тоже запретят… Но! Возвращаяcь к началу этого cоображения. Отшумевшая за это время карьера футболиcта Дзюбы cо вcеми привходящими обcтоятельcтвами подготовила наc к этому лишению. На cлучай запрета cлова «мудак» его легко заменит cлово «дзюба».

Кстати, поскольку этимология слова «мудак» довольно противоречива, замену его словом «дзюба», у которого патентованные белорусские корни, можно считать потенциальным случаем удачного импортозамещения. Ну, разве не спасибо Артему? Конечно, спасибо», – написал журналист в телеграме.

«Дзюба – фуфло! Позорник. Для меня его больше не существует». Артем наехал на Генича за спор и получил в ответ