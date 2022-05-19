Александр Шмурнов: «Канделаки – скорее пиарщица, такой политрук. Настоящего руководства на «Матче» от нее не было»

Экс-комментатор поделился мнением о Тине Канделаки.

– Что думаете о тандеме Канделаки-Билан?

– Да не было никакого тандема. Думаю, уход Билан показал, что схлопывание наступает. Она была реальным руководителем, выбирала не столько политику структурную, сколько вещательную. И выбирала, на мой взгляд, достаточно удачно.

А Канделаки, как она и сама себя представляет, скорее пиарщица. Но тип ее пиара спортивному каналу совершенно не нужен. Она может в чем-то разбираться, если посадить ее и дать задачу. Но она не ставила перед собой таких задач.

Тина стала руководителем только после ухода Наташи, да и то появился Тащин, часть функций была у него. Канделаки – это такой политрук, настоящего руководства от нее не было.

– Вы недавно сказали, что Билан относилась к сотрудникам пренебрежительно. Почему?

– Потому что она считала, что уже поработала с гиперпрофессионалами и все должны быть такими. А если кто-то что-то не умеет или делал не так, как она считала правильным…

На мой взгляд, в первые года полтора она вела себя неправильно именно как руководитель коллектива. Но как продюсер, делающий контент, она поставила себя очень сильно. И в итоге те, кто пережил первые полтора года, очень много сумели сделать благодаря ее продюсерскому таланту, – сказал Шмурнов в интервью .ru.

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