Генпродюсер «Матч ТВ» поздравил министра спорта РФ с днем рождения: «Под руководством Матыцина наша страна укрепляла позиции в спорте, Олимпиады тому подтверждение»

Теги премьер-лига Россия КХЛ Пхенчхан-2018 Олег Матыцин Олимпиада-2022 Министерство спорта России Александр Тащин Матч ТВ Футбол

Генеральный продюсер «Матч ТВ» поздравил министра спорта РФ с днем рождения. 

«Сегодня день рождения празднует министр спорта России Олег Матыцин.

Под руководством Олега Васильевича год от года наша страна укрепляла свои позиции на спортивных аренах – последние две Олимпиады этому подтверждение.

Уверен, что и в непростой сложившейся сегодня конъюнктуре наш спорт не только не утратит свои позиции в будущем, но и станет еще сильнее.

Здоровья и новых спортивных высот, Олег Васильевич!» – написал Александр Тащин в своем телеграм-канале. 

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