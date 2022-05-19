Генпродюсер «Матч ТВ» поздравил министра спорта РФ с днем рождения: «Под руководством Матыцина наша страна укрепляла позиции в спорте, Олимпиады тому подтверждение»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» поздравил министра спорта РФ с днем рождения.
«Сегодня день рождения празднует министр спорта России Олег Матыцин.
Под руководством Олега Васильевича год от года наша страна укрепляла свои позиции на спортивных аренах – последние две Олимпиады этому подтверждение.
Уверен, что и в непростой сложившейся сегодня конъюнктуре наш спорт не только не утратит свои позиции в будущем, но и станет еще сильнее.
Здоровья и новых спортивных высот, Олег Васильевич!» – написал Александр Тащин в своем телеграм-канале.
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