Депутат Хамзаев об алкоголе на стадионах: «В России он катализатор социальных бед: ДТП, поножовщина, аборты»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев рассказал о своем отношении к продаже алкоголя на футбольных стадионах.

«Когда мы говорим про алкоголь, в России, к сожалению, он является катализатором социальных бед и последствий – ДТП, бытовые конфликты, поножовщина, аборты.

Когда мы поднимаем инициативу, мне печально, что министр спорт так говорит. Мы должны сказать одно: «Спорт и спирт» путать нельзя. Говорю не про лоббизм и бизнес, а про государство. Как бы мы ни хотели пойти по более простому и легкому пути…

Нам в пример приводят Англию, но там на стадионе пить нельзя, для этого есть специальные зоны. Когда мы выступаем с точки зрения защиты здоровья наших граждан, нужно помнить, что каждое второе преступление в молодежном секторе совершается по вине алкоголя.

Люди на матч приезжают под определенным градусом. Какая наша цель? Мы хотим их добить? Довести до «стельки»? Чтобы было потом, как на Манежной площади в 2002 году. Почему отменили алкоголь на стадионах? Москву разнесли в пух и прах, когда проиграли сборной Японии.

Я не против, чтобы алкоголь когда-то появился на стадионах. Но против безответственности. Как гражданин, а не как депутат, хочу следующего: опубликовали это постановление, пусть дадут ответственного. Кто скажет, что персонально отвечает за этот указ. «Если через три года статистика по смертности от алкоголя в Москве станет хуже, я готов пойти на 7-10 лет тюрьмы». Будет такое? Не будет, – сказал Хамзаев.

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