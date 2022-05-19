«Ювентус» хочет подписать Жоржиньо и Погба летом. С хавбеком «Челси» уже договорились

«Ювентус» хочет подписать Жоржиньо и Поля Погба летом.
По данным La Gazzetta dello Sport, директор итальянского клуба Федерико Керубини в Лондоне ведет переговоры и по полузащитнику «Манчестер Юнайтед», и по хавбеку «Челси».
«Ювентус» уже сообщил «МЮ», что ведет переговоры с Погба, который летом станет свободным агентом. Поль уже общался с тренером «Юве» Массимилиано Аллегри.
С Жоржиньо «Юве» уже договорился, но клубу еще предстоит провести переговоры с «Челси». Перед ними руководство туринцев настроено оптимистично.
Срок действующего контракта Жоржиньо с «Челси» истекает летом 2023 года, поэтому «Челси», который ранее хотел за хавбека около 40 млн евро, может отпустить его за меньшую сумму.
Статистику Погба можно изучить здесь, а показатели Жоржиньо – тут.
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