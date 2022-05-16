Погба не будет вести переговоры с «Ман Сити». Сегодня встреча с «Юве», контакты с «ПСЖ» были

Поль Погба не перейдет в «Манчестер Сити» из .

Как пишет журналист Фабрицио Романо, в данный момент французский полузащитник не собирается вступать в переговоры с .

Сегодня состоится встреча руководства с представителями Погба. Ключевым моментом для обсуждения станет зарплата игрока. Сообщалось, что итальянский клуб предложит Полю меньше, чем «МЮ» и .

Руководство парижан уже контактировало с окружением Погба напрямую. Француз входит в трансферный шорт-лист «ПСЖ».

Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2016 года. В этом сезоне хавбек провел 27 матчей за клуб, забил 1 гол и отдал 9 передач (4 из них – в матче 1-го тура против «Лидса», который завершился победой «МЮ» со счетом 5:1). Из-за травмы он не играет за «МЮ» с 10 апреля.

Подробную статистику 29-летнего футболиста можно изучить по этой ссылке.

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