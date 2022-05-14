«Ювентус» проведет переговоры с агентом Погба в понедельник. Туринцы предложат хавбеку менее выгодные условия, чем «МЮ» и «ПСЖ»

«Ювентус» проведет переговоры с агентом Поля Погба.
В понедельник Раффаэла Пимента приедет в Турин, чтобы обсудить возможный трансфер.
В трансфере полузащитника «Манчестер Юнайтед» также заинтересован «ПСЖ», в то время как манкунианцы хотят сохранить игрока. Оба клуба предложат Полю более выгодные условия, чем «Юве».
Представители итальянского клуба надеются, что Поль примет решение в их пользу из-за чувств к клубу. В случае перехода в «Юве» игрок будет в центре проекта.
В текущем сезоне АПЛ Погба провел 20 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 9 результативных передач. Его статистика – здесь.
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