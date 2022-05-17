«Ювентус» хочет подписать Погба, Ди Марию и Перишича – все трое станут свободными агентами летом

«Ювенус» определил три трансферные цели на межсезонье.
Туринский клуб хочет пригласить Ивана Перишича («Интер»), Анхеля Ди Марию («ПСЖ») и Поля Погба («Манчестер Юнайтед»).
Все трое летом станут свободными агентами, сроки их контрактов истекают.
Погба раньше играл за «Ювентус» – с 2012 по 2016 год. Перишич выступает за «Интер» с 2015 года (с перерывом на аренду в «Баварии» в сезоне-2019/20). Ди Мария не имеет опыта выступлений в Серии А, ранее он играл в испанском, английском, португальском и французском чемпионатах.
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