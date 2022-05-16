«Юве» может дать Погба 3-летний контракт на 8 млн евро в год. Клуб хочет опередить «ПСЖ» в борьбе за хавбека

«Ювентус» намерен убедить вернуться в клуб.

La Gazzetta dello Sport пишет, что полузащитник, который покинет на правах свободного агента летом, хотел бы получить 4-летний контракт с зарплатой более 10 млн евро. в данный момент не может позволить себе заплатить такую сумму.

Для «Ювентуса» идеальным стал бы вариант, при котором Погба получал бы в клубе около 7 млн евро. Приложив усилия, клуб может дать французу 3-летний контракт на 8 млн евро в год.

Сегодня состоится первая встреча между представителями Погба и руководством «Ювентуса» по поводу возможного трансфера. В ходе нее стороны и обсудят срок контракта и возможную зарплату.

«ПСЖ» тоже участвует в борьбе за Погба. Парижане готовы удовлетворить запросы хавбека по зарплате. Чтобы опередить в в борьбе за Погба, «Ювентус» сегодня попытается добиться максимального сближения позиций по условиям контракта.

В этом сезоне хавбек провел 27 матчей за клуб, забил 1 гол и отдал 9 передач (4 из них – в матче 1-го тура против «Лидса», который завершился победой «МЮ» со счетом 5:1). Из-за травмы он не играет за «МЮ» с 10 апреля.

Подробную статистику 29-летнего футболиста можно изучить по этой ссылке.

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