«Ювентус» дает Погба 3-летний контракт на 7,5 млн евро в год. Хавбек «МЮ» просит 11 млн

ведет переговоры о возвращении в «Ювентус» из .

По данным Goal.com, итальянский клуб предложил полузащитнику 3-летний контракт с зарплатой 7,5 млн евро в год. В соглашении прописано большое количество бонусов для француза.

Отмечается, что Погба просил о зарплате в 11 млн евро. Столь значительная разница между запросом игрока и предложением «Юве» создает препятствие для переговоров.

Напомним, Поль выступал за с 2012 по 2016 год и выиграл в составе клуба 9 трофеев.

В этом сезоне хавбек провел 27 матчей за клуб, забил 1 гол и отдал 9 передач (4 из них – в матче 1-го тура против «Лидса», который завершился победой «МЮ» со счетом 5:1). Из-за травмы он не играет за «МЮ» с 10 апреля.

Подробную статистику 29-летнего футболиста можно изучить по этой ссылке.

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