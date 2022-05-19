Дарья Касаткина: «Мысли Заремы – самое интересное в РПЛ. Российский футбол не смотрю – очень медленный, не вызывает эмоций»

Дарья Касаткина считает мысли самым интересным явлением в .

– Будете ли вы смотреть финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и ?

– Мне интереснее иногда читать высказывания Заремы. Ее мысли — это самое интересное, что происходит в российском чемпионате.

А сам российский футбол я не особо смотрю, он не вызывает никаких эмоций. Очень медленный, мало техничных игроков, – сказала первая ракетка России.

Финальный матч пройдет 29 мая на стадионе «Лужники», начало – в 17:00 по московскому времени.

Перепись болельщиков «Спартака»! Отметьте на карте, откуда вы болеете за любимый клуб