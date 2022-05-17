РФС хочет, чтобы МакSим выступила на финале Кубка России. «Динамо» против и предлагает выступление Люси Чеботиной в случае победы

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МакSим или Люся Чеботина могут выступить на финале БЕТСИТИ Кубка России.

По данным «Спорт-Экспресса», РФС хочет, чтобы состоялось выступление МакSим.

Организаторы матча считают, что исполнительница уже не ассоциируется ни с одной из команд, а является культовой для всех футбольных фанатов. Выступление запланировано после окончания матча.

По другим данным, «Динамо» не поддерживает кандидатуру МакSим.

Клуб предложил РФС, чтобы в случае победы бело-голубых выступила Люся Чеботина – есть договоренность, готовы взять на себя расходы.

«Спартак» не против МакSим, но только в случае победы красно-белых. В клубе считают, что выступление исполнительницы будет выглядеть абсурдно, если победит «Динамо».

Финал Кубка России состоится 29 мая на стадионе «Лужники».

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