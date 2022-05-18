Более 50 тысяч билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России проданы за 2 дня. Игру посетят максимум 70 тысяч зрителей

Продано более 50 тысяч билетов на финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и .

«В первый час было продано 11 837 билетов. А всего за два дня на матч было продано более 50 000 билетов, с учетом продаж «Динамо» в сектор активной поддержки на своем сайте», – сообщили в службе коммуникаций .

Как уточняет , максимальное количество зрителей, которые смогут посетить матч, – это 70 тысяч человек. Всего вмещают 81 тысячу человек. Места, на которые не будут продавать билеты, уйдут под вырезку безопасности.

Вчера стало известно, что за 4 часа продаж на финал Кубка было продано 20 тысяч билетов.

Финальный матч пройдет 29 мая на стадионе «Лужники», начало – в 17:00 по московскому времени.

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