Овечкина ожидают на финале Кубка России. Хоккеист может стать участником мероприятий «Динамо»

Звезду «Вашингтона» ожидают на финале Кубка России по футболу.
Александр Овечкин может посетить финальный матч БЕТСИТИ Кубок России между «Спартаком» и «Динамо», сообщает «РБ Спорт».
Возможно, на этой игре хоккеист будет не просто болельщиком «Динамо», а станет участником официальных мероприятий со стороны бело-голубых.
Финал Кубка России состоится 29 мая на стадионе «Лужники».
Овечкин является воспитанником хоккейной команды бело-голубых. Он выступал за «Динамо» до переезда в Северную Америку.
«Кэпиталс» завершили выступления в розыгрыше Кубка Стэнли, уступив «Флориде» (2-4 в серии) в первом раунде плей-офф НХЛ.
В августе 2021 года Овечкин вместе с семьей приходил на матч РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом».
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