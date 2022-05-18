Овечкина ожидают на финале Кубка России. Хоккеист может стать участником мероприятий «Динамо»

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Звезду «Вашингтона» ожидают на финале Кубка России по футболу.

Александр Овечкин может посетить финальный матч БЕТСИТИ Кубок России между «Спартаком» и «Динамо», сообщает «РБ Спорт».

Возможно, на этой игре хоккеист будет не просто болельщиком «Динамо», а станет участником официальных мероприятий со стороны бело-голубых.

Финал Кубка России состоится 29 мая на стадионе «Лужники».

Овечкин является воспитанником хоккейной команды бело-голубых. Он выступал за «Динамо» до переезда в Северную Америку.

«Кэпиталс» завершили выступления в розыгрыше Кубка Стэнли, уступив «Флориде» (2-4 в серии) в первом раунде плей-офф НХЛ.

В августе 2021 года Овечкин вместе с семьей приходил на матч РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом».

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