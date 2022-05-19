Тухель о пропуске Кристенсеном матча с «Ливерпулем»: «Причины конфиденциальные, но это было не в первый раз»

сообщил о состоянии игроков .

Главный тренер лондонского клуба высказался в преддверии перенесенного матча с «Лестером».

О Кристенсене

«Что касается Андреаса (защитник близок к переходу в «Барселону» – прим. Sports.ru), я пока не уверен, сыграет ли он в четверг или даже в выходные. Андреас подошел ко мне утром перед финалом Кубка Англии и сказал, что не готов к матчу. У него были свои причины, они останутся частными и конфиденциальными, но это было не в первый раз.

Это было короткое сообщение перед финалом Кубка Англии и даже перед другими матчами, которые состоялись на предыдущих неделях. Он сохраняет нашу поддержку, но маловероятно, что он сыграет с «Лестером».

О Хавертце

«Кай примет участие в сегодняшней тренировке [в среду] и постарается быть готовым. Вчера у него была индивидуальная тренировка, а не с командой, так что его участие в завтрашней игре все еще под большим вопросом».

О Вернере

«У Тимо проблемы с подколенным сухожилием. У Ковачича сильно распухла лодыжка после матча на «Уэмбли», и он не тренировался вчера, поэтому маловероятно, что он сыграет завтра».

О Чилуэлле

«Вчера [во вторник] Бен приступил к командным тренировкам, что стало очень хорошей новостью и большой радостью для всех нас. Было очень приятно снова увидеть его на тренировках, но, конечно же, он не сыграет в завтрашнем матче. Мы хотим, чтобы он вернулся к матчам в следующем сезоне, потому что это один из наших ключевых игроков.

В то же время мы проявим большое терпением в отношении него, потому что у него была серьезная травма, он отсутствовал длительное время. Мы очень рады и с нетерпением ждем его возвращения», – сказал Тухель.

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