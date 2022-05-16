Кристенсен отказался играть с «Ливерпулем» утром в день матча, хотя не был травмирован. Он близок к переходу в «Барсу»

пропустил финал Кубка Англии, хотя не был травмирован.

Защитник не попал в заявку «Челси» в матче с (0:0, по пен. 5:6). При этом, как пишет Sky Sports, у датчанина нет проблем со здоровьем. При этом защитник играл через боль – у него проблемы с коленом.

Как уточняет The Telegraph, датчанин отказался играть утром в день матча. Он должен был выйти в старте, но сообщил тренеру Томасу Тухелю, что не готов выходить на поле.

Кристенсен действительно не сообщил никому в «Челси» о травме, но источники, близкие к игроку, утверждают, что на протяжении всей недели он чувствовал себя не очень хорошо и не ожидал, что попадет в старт на «Ливерпуль». Они сообщают, что Андреас мог пропустить финал Кубка только по уважительной причине.

В этом сезоне лондонскому клубу еще предстоит сыграть с «Лестером» и «Уотфордом», однако теперь неизвестно, появится ли Кристенсен на поле в этих матчах.

Контракт Кристенсена с действует до 30 июня этого года, и он близок к переходу в «Барселону».

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